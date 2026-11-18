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18.11.2026 06:31:28
DONGWHA PHARM präsentierte Quartalsergebnisse
DONGWHA PHARM ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DONGWHA PHARM die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,00 KRW gegenüber 35,00 KRW im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 129,95 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DONGWHA PHARM einen Umsatz von 122,00 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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