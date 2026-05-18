DONGWHA PHARM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

DONGWHA PHARM präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 361,00 KRW. Im letzten Jahr hatte DONGWHA PHARM einen Gewinn von 1,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 130,61 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 125,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at