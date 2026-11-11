Dongwon Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dongwon Industries präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1343,11 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongwon Industries einen Gewinn von 2280,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2 756,02 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 6,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2 586,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at