Dongwon Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dongwon Industries hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 2512,80 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongwon Industries einen Gewinn von 1652,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 530,02 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 319,31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at