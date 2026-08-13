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13.08.2026 06:31:29
Dongwon Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Dongwon Industries hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2289,92 KRW. Im Vorjahresviertel waren 2077,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 571,95 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dongwon Industries einen Umsatz von 2 358,61 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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