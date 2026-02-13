Dongwon Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Dongwon Industries hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3207,80 KRW gegenüber 1325,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 319,22 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 220,40 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 8801,90 KRW gegenüber 1900,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Dongwon Industries mit einem Umsatz von insgesamt 9 583,67 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8 944,23 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at