Dongwon Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dongwon Industries hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2246,69 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2152,730 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2 586,52 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dongwon Industries 2 339,10 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at