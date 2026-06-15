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15.06.2026 06:31:29
DONGWON METAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
DONGWON METAL präsentierte am 12.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 136,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 282,00 KRW je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DONGWON METAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,70 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 163,17 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 691,00 KRW gegenüber 453,00 KRW je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 659,42 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte DONGWON METAL 626,24 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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