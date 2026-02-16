DONGWON METAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DONGWON METAL äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 227,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,74 Prozent auf 157,10 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 149,99 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at