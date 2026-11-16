DONGWON METAL öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DONGWON METAL hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 123,71 KRW gegenüber 211,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat DONGWON METAL mit einem Umsatz von insgesamt 190,16 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,61 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 22,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at