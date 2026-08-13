DONGWON METAL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

DONGWON METAL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 297,77 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 117,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat DONGWON METAL 193,67 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 168,01 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at