Dongwon Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dongwon Systems hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 522,54 KRW, nach 607,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 356,39 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 348,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at