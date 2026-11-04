Dongwon Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dongwon Systems hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 178,29 KRW. Im Vorjahresviertel waren 523,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 403,13 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,39 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at