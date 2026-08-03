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03.08.2026 06:31:29
Dongwon Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dongwon Systems hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 688,45 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongwon Systems einen Gewinn von 553,00 KRW je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 402,19 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 366,35 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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