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04.11.2026 06:31:28
Dongwon Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dongwon Systems hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 178,29 KRW. Im Vorjahresviertel waren 535,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 403,13 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,39 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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