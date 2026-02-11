|
11.02.2026 06:31:28
Dongwon Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Dongwon Systems hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 409,22 KRW. Im Vorjahresviertel waren 578,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,69 Prozent auf 313,35 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 332,27 Milliarden KRW gelegen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1834,47 KRW, nach 2475,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 1 372,87 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Dongwon Systems 1 334,26 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX schließt mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit rotem Vorzeichen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.