Dongwon Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dongwon Systems hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 409,22 KRW. Im Vorjahresviertel waren 578,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,69 Prozent auf 313,35 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 332,27 Milliarden KRW gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1834,47 KRW, nach 2475,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1 372,87 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahr hatte Dongwon Systems 1 334,26 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at