Dongwon Systems: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dongwon Systems veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 522,54 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dongwon Systems 620,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,39 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 348,53 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at