03.11.2025 06:31:29
DONGXING SECURITIES: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
DONGXING SECURITIES hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat DONGXING SECURITIES im vergangenen Quartal 1,46 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 58,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DONGXING SECURITIES 3,48 Milliarden CNY umsetzen können.
