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01.05.2026 06:31:29
DONGXING SECURITIES hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
DONGXING SECURITIES hat am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 1,19 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 29,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DONGXING SECURITIES 1,69 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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