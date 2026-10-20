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20.10.2026 06:31:29
DONGXING SECURITIES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DONGXING SECURITIES hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,14 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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