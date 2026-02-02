02.02.2026 06:31:29

DONGYANG EXPRESS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

DONGYANG EXPRESS äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 356,20 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -5094,000 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 35,02 Milliarden KRW gegenüber 31,93 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 835,12 KRW. Im letzten Jahr hatte DONGYANG EXPRESS einen Gewinn von -6387,000 KRW je Aktie eingefahren.

DONGYANG EXPRESS hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 125,18 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 121,72 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

