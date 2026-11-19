DONGYANG EXPRESS präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

DONGYANG EXPRESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 36,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 287,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DONGYANG EXPRESS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,62 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 30,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at