|
18.05.2026 06:31:29
DONGYANG EXPRESS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
DONGYANG EXPRESS hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -75,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -308,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,60 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 29,23 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!