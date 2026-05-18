DONGYANG EXPRESS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DONGYANG EXPRESS hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -75,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -308,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 30,60 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 29,23 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at