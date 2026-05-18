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18.05.2026 06:31:29
DONGYANG GANGCHUL legte Quartalsergebnis vor
DONGYANG GANGCHUL gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 134,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 116,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,85 Prozent auf 142,13 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte DONGYANG GANGCHUL 168,89 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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