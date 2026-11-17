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17.11.2026 06:31:28
DONGYANG GANGCHUL legte Quartalsergebnis vor
DONGYANG GANGCHUL hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -160,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 14,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat DONGYANG GANGCHUL im vergangenen Quartal 150,73 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DONGYANG GANGCHUL 123,42 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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