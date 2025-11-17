DONGYANG GANGCHUL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DONGYANG GANGCHUL hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

DONGYANG GANGCHUL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 123,42 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 21,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,54 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at