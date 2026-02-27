DONGYANG GANGCHUL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DONGYANG GANGCHUL hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 64,23 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 118,01 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 141,88 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 163,98 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 188,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 575,66 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DONGYANG GANGCHUL 622,94 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

