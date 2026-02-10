DONGYANG MECHATRONICS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DONGYANG MECHATRONICS hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 536,45 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 466,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 314,94 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 12,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 278,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1140,53 KRW gegenüber 892,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 168,28 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1 244,84 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at