DONGYANG MECHATRONICS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DONGYANG MECHATRONICS äußerte sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 299,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DONGYANG MECHATRONICS ein Ergebnis je Aktie von 324,00 KRW vermeldet.

Das vergangene Quartal hat DONGYANG MECHATRONICS mit einem Umsatz von insgesamt 348,56 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 16,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at