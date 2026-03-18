DONGYANG PISTON gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DONGYANG PISTON lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 376,38 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 313,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DONGYANG PISTON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 126,70 Milliarden KRW im Vergleich zu 96,64 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 630,95 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 672,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 459,33 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte DONGYANG PISTON einen Umsatz von 431,02 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at