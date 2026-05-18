|
18.05.2026 06:31:29
DONGYANG PISTON informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
DONGYANG PISTON hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 245,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 78,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DONGYANG PISTON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117,12 Milliarden KRW im Vergleich zu 106,44 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!