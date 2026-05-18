DONGYANG PISTON informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DONGYANG PISTON hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 245,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 78,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DONGYANG PISTON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 117,12 Milliarden KRW im Vergleich zu 106,44 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at