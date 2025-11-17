|
DONGYANG PISTON mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DONGYANG PISTON gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 462,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DONGYANG PISTON -197,000 KRW je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,26 Prozent auf 115,90 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
