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18.11.2026 06:31:28
DONGYANG PISTON vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
DONGYANG PISTON hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 803,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 462,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,41 Prozent auf 119,85 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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