Donnelley Financial Solutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Donnelley Financial Solutions hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -1,49 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 175,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 179,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at