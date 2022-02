Donnelley Financial Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Donnelley Financial Solutions hat am 22.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Donnelley Financial Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,070 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 232,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 210,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,760 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,05 Prozent auf 993,30 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 894,50 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,40 USD und einem Umsatz von 989,53 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at