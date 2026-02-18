18.02.2026 06:31:28

Donnelley Financial Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Donnelley Financial Solutions ließ sich am 17.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Donnelley Financial Solutions die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,23 USD. Im letzten Jahr hatte Donnelley Financial Solutions einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 172,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 156,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,06 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 767,00 Millionen USD, gegenüber 781,90 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 1,91 Prozent präsentiert.

