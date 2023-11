Donnelley Financial Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Donnelley Financial Solutions lud am 01.11.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Das EPS lag bei 0,600 USD. Im letzten Jahr hatte Donnelley Financial Solutions einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,61 Prozent zurück. Hier wurden 180,0 Millionen USD gegenüber 188,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at