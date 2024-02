Donnelley Financial Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Donnelley Financial Solutions hat am 20.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,610 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,360 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Donnelley Financial Solutions im vergangenen Quartal 176,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Donnelley Financial Solutions 167,7 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,33 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Donnelley Financial Solutions im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 797,20 Millionen USD. Im Vorjahr waren 833,60 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 3,24 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 790,05 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at