Donnelley Financial Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Donnelley Financial Solutions hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Donnelley Financial Solutions 1,05 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Donnelley Financial Solutions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 205,5 Millionen USD im Vergleich zu 201,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at