Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
26.02.2026 06:15:00
Donnerstag: Änderungen bei Google-Suche, USA gegen Datenhoheit anderer Länder
Google-Überarbeitung wegen DMA + USA gegen lokale Clouds + Nvidias neue Finanzrekorde + Cyberangriff mit KI-Chatbots + Wachstum der Online-Werbung + #heiseshowWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
