Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
10.09.2026 06:15:00
Donnerstag: Apples neue iPhones auch aufklappbar, KI-Agenten weiter ungezügelt
Apple-Foldable, iPhone-Preisanstieg, OpenAI-Agentenamok, E-Lkw-Wettbewerb & E-Scooter-Unfälle" />
iPhone Duo im Reisepass-Format + Preisanstieg bei iPhone 18 + OpenAI-Agenten auf mehr Websites + Konkurrenzdruck bei E-Lkw + E-Scooter-Unfälle jüngerer Fahrer
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
22:35
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
22:35
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20:04
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
18:01
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Underperform' - Ziel 263,66 Dollar (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|12:42
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|12:42
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|281,10
|3,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.