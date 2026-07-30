Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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30.07.2026 06:15:00
Donnerstag: Börse honoriert Microsoft-Wachstum, Flugdrohnen-Lizenz für Doordash
Aktiensprung wegen Cloud-Erfolgen + US-Lizenz für Flugdrohnenlieferungen + Gespräche aufzeichnen mit Apple Watch + KI-Müdigkeit in Büros + Audi Q9 als Luxus-SUVWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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