NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.08.2026 06:15:00
Donnerstag: Bundestag mit Urheberrechtsproblem, Nvidia mit neuen Rekordumsätzen
Bundestagsarchiv eingeschränkt + Nvidias Rekordaussichten + Digitalisierung von Xbox-Discs + Amazon kauft DuckDB-Entwickler + iPhone-Event in Kürze + #heiseshowWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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27.08.26
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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27.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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27.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Nach starker Bilanz: NVIDIA-Aktie beflügelt Analysten - Kursziele sorgen für Aufsehen bei Anlegern (finanzen.at)
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27.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
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Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.