Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
29.01.2026 06:15:00
Donnerstag: Chinas Ausnahmen für Nvidia-KI, Gewinnanstieg bei Meta und Microsoft
China-Import von KI-Chips + Metas Reklame-Wachstum + Microsofts Cloud-Wachstum + Bußgeld-Fehler gegen Telegram + Pornhub gegen UK-Alterskontrolle + #heiseshowWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
