Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.07.2026 06:15:00
Donnerstag: Cybercab-Tests ohne Bedienelemente, Microsofts erneuter Stellenabbau
Tesla ohne Lenkrad & Pedale in Großstadt + Microsofts reduzierter Personalabbau + Marsrover-Pläne für Mondmission + Hyundai Ioniq 3 im Fahrbericht + #heiseshowWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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