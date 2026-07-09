KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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09.07.2026 06:15:00
Donnerstag: Datenleck bei US-Autoversicherer, Nigerias Presse gegen KI-Training
Abfluss von Millionen Führerscheindaten + Untersuchung von KI- und Datenkonzernen + Firefox als Trikotsponsor + Sondendaten aus dem Kuipergürtel + #heiseshowWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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