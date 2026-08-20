Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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20.08.2026 06:15:00
Donnerstag: Googles Gegengeschäft mit Marvell, Flugbegleiter gegen Datenverkauf
KI-Chips gegen Firmenanteile + Protest gegen Datenverkauf für KI-Training + Expansion der Amazon-Lieferdrohnen + Starship-Bergung zur Untersuchung + #heiseshowWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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