OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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05.11.2026 06:15:00
Donnerstag: Millionen für europäische Chipdesigns, OpenAI mit GitHub-Alternative
EU-Initiative zur Chip-Unabhängigkeit + Infrastruktur für Coding per KI + Digitalisierungsmangel bei Gesundheitsämtern + Sparmaßnahmen bei Canva + #heiseshow
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