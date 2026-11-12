NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
12.11.2026 06:15:00
Donnerstag: Nvidia-Chef angeblich kurz vor Abschied, KI-Agent auch von ByteDance
Jensen Huangs weitere Affäre + Muse-Agentenkonkurrent aus China + Meta-Millionenstrafe nach Brasilien-Wahl + Unterschiede chinesischer E-Motoren + #heiseshow
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|07:10
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Agent Inc. Registered Shs
|650,00
|0,00%
|NVIDIA Corp.
|150,04
|-4,21%