KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.07.2026 06:15:00
Donnerstag: Schufa mit umstrittener Schattendatenbank, Klage wegen KI-Kündigung
Kritik an historischen Daten der Schufa + Entlassungen auf KI-Basis + Amazon Leo statt Starlink in Musks Heimatland + ChatGPT-Anbindung in enercity + #heiseshowWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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